کیرن پولارڈ کا جشن منانے کا انوکھا انداز، شائقین کے دل موہ لیے

جمیکا(ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کے کپتان کیرن پولارڈ نے انگلینڈ کے خلاف ٹی 20 سیریز میں فتح کے بعد انوکھا انداز اپنایا۔

فتح کے بعد جب ان کو پوسٹ میچ پریزنٹیشن کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے گانا گانا شروع کردیا جس پر کمنٹیٹر بھی ہنس پڑے۔سوشل میڈیا پر کرکٹ شائقین کی جانب سے ان کے اس انداز کو خوب سراہا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ ویسٹ انڈیز نے پانچ میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو تین ،دو سے شکست دی ہے۔

The first captain in history to start his post-match interview with a song? ????????

Loving Captain @KieronPollard55's rendition of Sizzla's "Solid As A Rock"????????#WIvENG #MenInMaroon pic.twitter.com/3TESWijqdZ