Visa اورWIZZIT میں شراکت داری کا قیام

لاہور(پ ر):ڈیجیٹل ادائیگیوں کے عالمی لیڈرVisa نے پاکستان میں جدید پیمنٹ سلوشنز متعارف کرانے کے لیےWIZZIT کے ساتھ مفاہمت کی یاد داشت (MoU) پر دستخط کیے ہیں۔اس ایم او یو کے مطابق Visa،WIZZIT موبائل ایپ کے ذریعے نئے پیمنٹ سلوشنز شامل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرے گا جس سے پاکستان میں پہلی بار مرچنٹس اورSMEs کے لیے Tap to Phone سروسز سمیت کم قیمت،بے خلل اور محفوظ پیمنٹ سلوشنز مہیا ہوں گے۔اگر مرچنٹس کے پاس Android 7 پلیٹ فارم پر یا اس سے اوپر چلنے والا اسمارٹ فون ہے جو near field communication (NFC) چپ سے لیس ہے اور وہ Tap to Phone کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو Tap to Phone فیچر کو فعال کرنے پر مرچنٹس تیزی سے کانٹیکٹ لیس پیمنٹس قبول کرنا شروع کر سکتے ہیں۔اس طرحکسٹمرز ادائیگی کے لیے فروخت کنندہ کی Tap to Phone فعال ڈیوائس کے ذریعے اپنے کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کارڈ یا پیمنٹ enabled اسمارٹ فون کوtap کر سکتے ہیں۔ادائیگی کے تحفظ کے ضمن میں Tap to Phone اور ہارڈ وئر کی بنیاد پر کسی روائتی پوائنٹ آف سیل(POS) سسٹم میں،Visa کی طرف سے چند سیکنڈ کے اندر توثیق شدہ جنریٹیڈ ڈائنمک کرپٹو گرام کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے۔WIZZIT کے چیف کمرشل آفیسرGideon van den Broek نے کہا کہ " WIZZIT کا مقصدTap to Phoneکے ذریعے بے خلل اورمحفوظ پیمنٹ سلوشنز فراہم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا اطلاق ہے۔ہماری کمپنی مسلسل ایسے شراکت داروں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو صارفین کو خلل سے پاک تجربے اور بہترین سلوشنز فراہم کرنے کے ہمارے مقصد کو آگے بڑھا سکیں۔اس لیے،Visa کے ساتھ شراکت داری پر ہمیں خوشی ہے کیونکہVisa کا وسیع نیٹ ورک ہمارے کسٹمرز کو بھرپور لچک کی فراہمی میں ایک کلیدی امتیازی محرک ہے"۔