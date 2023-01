بھارتی گلوکار کیلاش کھیر پردوران کنسرٹ بوتلوں سے حملہ

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی معروف گلوکار کیلاش کھیر پر بھارتی ریاست کرناٹک میں کنسرٹ کے دوران بوتلوں سے حملہ کر دیا گیا۔

این ڈی ٹی وی نیو ز کے مطابق بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار کیلاش کھیر کرناٹک کے علاقے ہمپی میں ایک کنسرٹ میں پرفارم کر رہے تھے کہ کنسرٹ کے دوران بھارتی گلوکار کی جانب بوتل پھینکی گئی تاہم وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے ۔ بھارتی میڈیا کا کہنا کہ گلوکار پر حملہ کناڈا زبان کے بجائے ہندی زبان میں عاطف اسلم کا گانا "تو جانے نہ " سمیت دیگر گانوں پر پرفارم کرنے کی وجہ سے کیا گیا ۔تماشائیوں کا مطالبہ تھا کہ کیلاش کھیر صرف کناڈا زبان میں ہی گلوکاری کریں۔ کرناٹک میں ہونیوالے اس کنسرٹ میں لوگوں کی بڑی تعداد بھارتی گلوکار کو سننے کیلئے موجود تھی ۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیلاش کھیر پر پرفارمنس کے دوران پانی کی بوتلیں پھینکی گئیں تاہم گلوکار نے تماشائیوں کی اس حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے گانا جاری رکھا۔

Noted singer #KailashKher was attacked on Sunday evening at the Hampi Utsav in Karnataka. He was performing ‘Ajab Prem Ki Ghazab Kahani's Tu Jaane Na’ song when two men attacked him with bottles.

As per reports, the miscreants demanded the singer to sing and talk in Kannada. pic.twitter.com/XuDFZKGkCn