ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم پٹھا ن کے ذریعے سلو ر سکرین پر چار سال بعد واپسی ، فلم کی شاندار کامیابی اور مداحوں کی محبت کا شکریہ اداکرتے ہوئے کنگ خان نے کہا کہ" میں ان چار دنوں میں چار سالوں کو بھول گیا ہوں"۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان نے پیر کے روزپریس کانفرنس میںکہا کہ فلم پٹھان سے ملنے والی محبت نے مجھے میرے گزرے ہوئے چار سال بھولنے میں مدد کی ہے ۔ انہوں نے فلم کے ہدایتکار و پروڈوسر سدھارتھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ "مجھے فلم دینے کا آپکا بہت شکریہ آپ نے مجھے اس فلم کا موقع فراہم کیا ,میں ان چار دنوں میں پچھلے چار سالوں کو بھول گیا ہوں، میرے کان ایسی گونجنا اور یہ سکون جس کیلئے میں برسوں سے ترس رہا تھا ~ اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے اور مانگنے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کرے یہ خوشی ہمیشہ سلامت رہے "۔ انہوں نے فلم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "سچ پوچھیں تو، جب ہم فلمیں بناتے ہیں، خواہ وہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں ہوں، ہمارا مقصد خوشی، بھائی چارہ محبت کا پیغام دینا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب میں "ڈار" میں ایک برے آدمی کا کردار ادا کر رہا ہوں یا جان برہیم اس فلم میں تو ہم صرف کردار ادا کر رہے ہیں"۔

.@iamsrk "Main woh 4 Saal Bhool gaya Hoon yeh 4 din ke andaar" ???? echoing in my ear and giving me the peace & comfort I have been craving for years ~ Allah ne itney badi Khushi di hai ke aur mangne ke liye kuch nahin. Allah kare Yeh Khushi hamesha salamat rahe ???? pic.twitter.com/bvvlcfExm1