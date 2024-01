103 سالہ شخص نے بیاہ رچا لیا، تیسری دلہن کی عمر کتنی ہے؟

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں 103 سالہ شخص نے اپنی عمر سے تقریبا آدھی عمر کی خاتون سے تیسری شادی کر لی۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق بھوپال میں حبیب نذر نامی 103 سالہ شخص نے 49 سالہ فیروز جہاں کیساتھ نیا رشتہ جوڑا تو مبارک بادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

حبیب نذر کا کہنا تھا کہ ان کی دوسری بیوی انتقال کر گئی تھیں جس کے سبب وہ تنہائی کا شکار تھے جسے دور کرنے کیلئے انہوں نے تیسری شادی کی۔ ان کا شادی کے موقع پر کہنا تھا کہ کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہمارے دلوں میں ہے۔ مزید بولے کہ پہلی شادی ناسک میں کی تھی جبکہ دوسرا بیاہ لکھنؤ میں رچایا۔

103 سالہ شخص کی دلہن فیروز جہاں کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر ٹھیک ٹھاک ہیں اور انہیں کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ، تیسری شادی ان کا اپنا فیصلہ تھا۔

بتایا گیا ہےکہ شادی گزشتہ برس ہوئی تھی تاہم انٹرنیٹ پر ان کی شادی کی ویڈیو وائرل ہونے پر معاملہ خبروں کی زینت بنا۔

Habib Nazar, a 103-year-old man from Itwara, Bhopal, married with 49-year-old Firoz Jahan in a ceremony.



This is Chicha's 3rd marriage.



Islam being Islam. pic.twitter.com/TcGDp8JHgA