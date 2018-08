”یہ بندہ چوہدری نثار تو نہیں لیکن اس کے حالات ان جیسے ہی ہیں “ حامد میر نے ایسی بات کہہ دی کہ سن کر عمران خان کو بھی ” دکھ“ ہو گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر داخلہ چوہدری نثار عام انتخابات میں انتہائی حیران کن طور پر اپنی دو قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئے ہیں اور وہ صرف ایک صوبائی سیٹ ہی جیتنے میں کامیاب ہو پائے ہیں جس پر چوہدری نثار کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے جبکہ ان کی میمز بھی بنا کر شیئر کی جارہی ہیں ۔سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی تو آگے سے حامد میر بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ سن کر عمران خان کو بھی ’’دکھ ‘‘ ہو گا۔

سوشل میڈیا پر ایک صار ف نے ویڈیو شیئر کی او ر ساتھ پیغام لکھا کہ ”دیگر جیب کے نشان پڑ الیکشن لڑنے والے گروپ کے ساتھ چوہدری نثار معلق پارلیمنٹ میں وزیراعظم بننے کے خواہشمند تھے اگر نہیں تو پھر وزیراعلیٰ پنجاب کے ، لیکن ان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہواہے جیسا ویڈیو میں اس شخص کے ساتھ ہوا۔“

Ch Nisar, along with the Jeep group, was rumoured to be a PM aspirant in a hung parliament - or if not then Punjab CM perhaps.

