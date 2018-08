ریحام خان کی وجہ سے برطانوی صحافی بڑی مشکل میں پھنس گئیں، ایسا کام ہوگیا کہ پاکستانی بھی شرمندہ ہوجائیں گے

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کا انٹرویو کرنے والی امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی خاتون صحافی کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاتون ہناہ واگن جونز کا تعلق برطانیہ سے ہے اور وہ امریکی نشریاتی ادارے سی این این پر پروگرام کرتی ہیں۔

سی این این کی خاتون صحافی ہناہ واگن جونز نے ٹوئیٹ کی کہ انہیں ریحام خان کا انٹرویو کرنے کے بعد آن لائن بدسلوکی اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔خاتون صحافی نے ریحام خان کے انٹرویو کی ویڈیو کلپ بھی ٹوئیٹ کی، ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اظہار رائے کی آزادی کے خلاف نفرت انگیز اور بدسلوکی پر مبنی گفتگو کر رہے ہیں۔ہناہ واگن جونز نے ٹوئیٹ میں لکھا کہ ریحام خان کو عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا، تاہم انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔

Received torrent of abuse for iv w/ @RehamKhan1 @CNNi. For the record, she was invited as she has unique insight into #ImranKhan & is engaged/articulate about #Pakistan. Shame on those who would silence free speech w/hatred & disgusting language https://t.co/weIzF8K2g5