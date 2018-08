خیبرپختونخوا میں تقریب سے واپسی پر خواجہ سراﺅں کو ہراساں کیے جانے کا انکشاف لیکن جب ہسپتال پہنچی تو اس کیساتھ کیا شرمناک حرکت کی گئی؟ جان کرآپ کی بھی حیرت کی انتہاءنہ رہے گی

پشاور (ویب ڈیسک)خیبر پختونخوا پولیس نے خواجہ سرا کو جنسی طور پر ہراساں کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کرلیا۔ان افراد کو متاثرہ خواجہ سرا کی جانب سے ڈالی گئی سوشل میڈیا پر ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔

متاثرہ خواجہ سرا نے ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ وہ اور ان کے دوست کے کپڑے پھاڑے گئے تھے اور انہیں نوشہرہ کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کے ڈاکٹروں اور سٹاف نے برہنہ کیا تھا۔ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے ایک متاثرہ خواجہ سرا کا کہنا تھا کہ ایک تقریب کے دوران انہیں 2 افراد نے جنسی طور پر ہراساں کیا جس کے بعد انہوں نے ہسپتال کا رخ کیا تھا تاہم ہسپتال میں بھی انہیں ہراساں کیا گیا اور مبینہ طور پر ہسپتال کے اسٹاف میں سے 3 افراد نے انہیں جبری طور پر برہنہ کیا۔

Responding swiftly, @NowsheraP has arrested the culprits involved in harassing a Trasgender in #Nowshera#KPPolice thanks the Social Media users for raising the issue pic.twitter.com/C3wAko8eKK