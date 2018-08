’’گلابی انگلش ‘‘ بولنے والی اداکار ہ میرا نے خود کو پریانکا چوپڑا سے بہتر قرار دے دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکارہ میرا نے کہا ہے کہ میں پریانکا چوپڑا سے بہتر ہوں ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ میرا اداکاری سے زیادہ اپنے متنازعہ بیانات اور گلابی انگلش کی بدولت جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ تازہ ترین بیان میں انہوں نے ہالی ووڈ کی فلم ساز کمپنی یونیورسل اسٹوڈیو کو ہدف بنایا جس نے اپنی نئی فلم میں معروف اداکار کرس پریٹ کے مقابل بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا کو کاسٹ کیا ہے۔ یونیورسل سٹوڈیو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی نئی فلم کے حوالے سے اداکار اور اداکارہ کی معلومات شیئر کیں جو دیگر صارفین کی طرح میرا جی کی نظروں سے بھی گزریں۔ اداکارہ میرا نے ٹویٹ کے جواب میں خود کو پریانکا چوپڑا سے بہتر اداکارہ قرار دیدیا اور یونیورسل اسٹوڈیو سے پریانکا چوپڑا کی جگہ خود کو کاسٹ کرنے کی اپیل کر دی،اپنی ٹوئٹ میں میرا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان پر بھی غور کیا جائے ۔

I m better actress then #PriyankaChopra #universalstudios #Hollywood please consider me. https://t.co/z8MmHYtolZ