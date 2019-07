گورنرسندھ عمران اسماعیل سے ڈبلیو ایچ او کے وفد کی ملاقات گورنرسندھ عمران اسماعیل سے ڈبلیو ایچ او کے وفد کی ملاقات

کراچی(اسٹاف رپورٹر) گورنرسندھ عمران اسماعیل سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے وفد نے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد سلیم سیف الماندھری کی سربراہی میں گورنرہاﺅس میں ملاقات کی۔ وفد میں ڈائریکٹر پروگرام منیجمنٹ EMRO ڈاکٹر فرح احمد حاجی الکیبی، WHO کے ہیڈ پاکستان ڈاکٹر پیتھا ماہی پاتا، WHO ہیڈ آف سب آفس سندھ ،ڈاکٹر سائرہ سلمان اورڈاکٹر خان اچکزئی شامل تھے۔ وفد نے گورنرسندھ کو صوبہ میں ایچ آئی وی اور ہیپاٹائٹس کے پھیلاﺅ اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلات سے آگا ہ کرتے ہوئے بتایا کہ لاڑکانہ میں ایچ آئی وی کی روک تھام میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کی درخواست پرمتعلقہ محکموں کے ساتھ مل کرکام کررہی ہے جبکہ ایڈز کے تدارک اور روک تھا م کے لئے بھرپور اقدامات یقینی بنائے جارہے ہیں ، ہیپاٹائٹس کی ابتدائی مرحلے پر تشخیص اور اس کے علاج کے لئے اقدمات کئے جارہے ہیں جبکہ حا ل ہی میں صوبائی حکومت کو ایچ آئی وی کی تشخیص کے لئے 50 ہزارپری کوالیفائیڈ کٹس فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دیگر متاثرہ علاقوں میں بھی ایچ آئی وی کی تشخیص کے لئے کٹس بھی فراہم کررہے ہیں ، لاڑکانہ میں HIV کی تشخیص ہونے والے افراد میں زیادہ تعدا د 2 سے 5 سال کے بچوں کی ہے جن کے لئے ادویات بھی فراہم کی جارہی ہیں۔ گورنرسندھ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے ٹیم کو زبردست خرج تحسین پیش کیا با الخصوص لاڑکانہ میں ایچ آئی وی کے پھیلاﺅ اور روک تھام کے لئے کئے گئے اقدام اہم ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ افراد کو علاج معالجہ کی سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال اور ادویات کی تسلسل کے ساتھ فراہمی سے انھیں صحت مند زندگی گذارنے کے مواقع فراہم کئے جاسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایچ آئی وی اور ہیپاٹائٹس کی روک تھا م کے ساتھ ساتھ ان امراض سے متعلق آگاہی مہم بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس ضمن میں ملک کے دور افتادہ علاقوں میں WHO کی خدمات بھی اہم ثابت ہوسکتی ہے۔ گورنرسندھ نے کہا کہ طب کے شعبے سے وابستہ افراد کو جدید تربیت کی فراہمی بھی ان امراض کی روک تھام میں موئثر اور مددگار ثابت ہوگی۔

