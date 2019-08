کرن جوہر کے گھر پارٹی، اداکار اور اداکارائیں ایسا ’شرمناک ‘ کام کرتے پکڑی گئیں کہ ہنگامہ برپا ہوگیا، ویڈیو سامنے آگئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ پروڈیوسر کرن جوہر کے گھر ہونے والی اس پارٹی پر کڑی تنقید کی جارہی ہے جس کی ویڈیو انہوں نے خود ہی سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد الزام عائد کیا جارہا ہے کہ بالی ووڈ کے بڑے نام کھلے عام منشیات کا استعمال کر رہے تھے۔

اس ویک اینڈ پر کرن جوہر کے گھر بالی ووڈ ستاروں کی ایک پارٹی تھی جس کا پروڈیوسر نے خود ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں دپیکا پڈکون، ورون دھون، نتاشہ دلال ، رنبیر کپور، ارجن کپور ، ملائیکہ اروڑا، شاہد کپور ، زویا اختر سمیت انڈسٹری کے بڑے چہرے ’ مخمور‘ نظر آرہے ہیں۔

ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا اور لوگوں نے الزام عائد کرنا شروع کردیے کہ مبینہ طور پر یہ فلمی ستارے شراب نوشی کے ساتھ منشیات کا استعمال بھی کر رہے تھے۔ہندو انتہا پسند تنظیم ’ اکالی دل‘ کے سربراہ منجندر سرسا نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ’دیکھیں کس طرح بالی ووڈ کے بڑے نام اپنی نشے کی حالت کو فخر کے ساتھ دکھا رہے ہیں، میں منشیات کے استعمال کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا ہوں اور اگر آپ بھی متفق ہیں تو اس کو ری ٹویٹ کریں۔‘

اکالی دل کے سربراہ کی جانب سے یہ ویڈیو شیئر کی گئی تو کانگریس کے رہنما ملند دیوڑا بھی میدان میں آگئے اور انہوں نے منشیات کے استعمال کا الزام مسترد کردیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی بھی اس پارٹی میں موجود تھی ، وہاں کسی نے منشیات کا استعمال نہیں کیا اس لیے جھوٹ پھیلانے اور ان لوگوں کو بدنام کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے جنہیں آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اکالی دل کے سربراہ سے غیر مشروط معافی کا بھی مطالبہ کیا۔

My wife was also present that evening (and is in the video). Nobody was in a “drugged state” so stop spreading lies & defaming people you don’t know!

I hope you will show the courage to tender an unconditional apology https://t.co/Qv6FY3wNRk