دنیا میں سب سے قابل عزت مرد و خواتین کی فہرست ، عمران خان اور ملالہ کے نام بھی موجود، دپیکا پڈکون کس نمبر پر آئیں؟

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا میں سب سے قابل عزت خواتین و حضرات کی فہرست سامنے آگئی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان اور ملالہ یوسفزئی کے نام بھی موجود ہیں۔

یہ فہرست YouGov نامی عالمی ادارے کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ ادارے نے قابل عزت لوگوں کیلئے 41 ممالک میں سروے کرایا جس میں 42 ہزار لوگوں نے شرکت کی جس کے بعد یہ فہرست مرتب کی گئی ہے۔ اس فہرست میں مردوں اور خواتین کی الگ الگ کیٹگریز بنائی گئی ہیں۔

مردوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام بل گیٹس کا آتا ہے جو فوربز کی امیر ترین افراد کی فہرست میں ایک عرصے تک پہلے نمبر پر رہنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوبامہ اس فہرست میں دوسرے، چینی اداکارجیکی چن تیسرے، چینی صدر شی جن پنگ چوتھے، چین کے امیر ترین شخص جیک ما پانچویں اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی چھٹے نمبر پر ہیں۔ مردوں کی فہرست میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن 10 ویں، ڈونلڈ ٹرمپ 14 ویں اور رجب طیب اردگان 19 ویں نمبر پر ہیں۔ فہرست میں رواں برس 2 نئے چہروں شاہ رخ خان اور سلمان خان کی انٹری ہوئی ہے جو بالترتیب 16 ویں اور 18 ویں نمبر پر ہیں۔

خواتین کی لسٹ میں سرفہرست امریکہ کی سابق خاتون اول مشیل اوبامہ کا نام ہے جبکہ موجودہ خاتون اول میلانیا ٹرمپ 19 ویں نمبر پر ہیں۔ ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی تیسرے، پاکستانی نوبل انعام یافتہ طالبہ ملالہ یوسفزئی چھٹے، بھارتی اداکارہ دپیکا پڈکون 13 ویں، پریانکا چوپڑا 14 ویں، ایشوریہ رائے 16ویں اور سشمیتا سین 17 ویں نمبر پر ہیں۔

World's Most Admired 2019: for the first time in our annual series Angelina Jolie is not the world's most admired woman. Michelle Obama takes that honour in this year's 41 country study. Bill Gates remains the world's most admired man. https://t.co/hY0K2Vf8F9 pic.twitter.com/Yo29rZM1g6