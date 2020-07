" اب وقت ہے کہ دنیا کو بتا دو " حلیمہ سلطان پاکستانی برانڈ کی ایمبیسڈر بن گئیں مگر کونسا ؟

استنبول (ویب ڈیسک) اسلامی تعلیمات پر مبنی ترک سیریز ’ارطغرل غازی‘ میں حلیمہ سلطان کا مرکزی کردار ادا کرنے والی ترکش اداکارہ اسرا بلجیک ایک اور پاکستانی برانڈ کی ایمبیسڈر بن گئی ہیں۔اسراءبلجیک کی جانب سے کیے گئے گزشتہ ہفتے ایک ٹوئٹ نے پاکستان میں سب ہی کو بے چین کردیا تھا، اسراءنے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک مختصر سے ٹوئٹ میں لکھا تھا کہ’انہیں پاکستان میں اپنا نمبر ون مل گیا ہے۔‘

I’ve found my no. 1 in Pakistan. ????????

اس مختصر سے ٹوئٹ نے پاکستانی شائقین کو شش و پنج میں ڈال دیا تھا اور ان کا یہ ٹوئٹ پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک گرما گرم موضوع بنا رہا تھا۔

اسراءکی جانب سے کیے گئے اس ٹوئٹ پر پاکستانی شوبز انڈسٹری کے متعدد فنکاروں کی جانب سے بھی رد عمل سامنے ا?یا تھا۔

پاکستانی اداکار یاسر حسین کا اسراءکے ٹوئٹ پر طنزیہ کہنا تھا کہ ’پہلے ہمارا کام لیا اور اب ہمارے لڑکے؟‘ جبکہ دیگر کچھ فنکاروں کی جانب سے اسراءکے ٹوئٹ پر خوشی کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔

مختصر سے عرصے میں پاکستانی مداحوں کے دلوں کی دھرکن بن جانے والی ترکش اداکارہ اسراءنے اب حال ہی میں ایک اور ٹوئٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی ایک ٹیلی کمیونیکیشن سروس کی برانڈ ایمبیسڈر بننے کا انکشاف کیا ہے۔

I think It’s time to tell the world. #DunyaKoBataaDo #JazzSuper4G @jazzpk pic.twitter.com/6UPtDEZ5fA