’ آخر کار بڑے پرندے یہاں موجود ہیں‘ سابق کرکٹرگوتم گمبھیر کو لڑاکا طیاروں کی تصویر شیئرکرنا مہنگا پڑگیا، وینا ملک نے کرارا جواب دیدیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستانی اداکارہ ، ماڈل ، گلوکارہ اور میزبان وینا ملک کی جانب سے بھارتی سابق کرکٹر اور سیاست دان گوتم گمبھیر کو ٹوئٹر پر کرارا جواب دیا گیا ہے۔پاکستانی پیروڈی کوئین وینا ملک سوشل میڈیا پر کافی متحرک نظر آتی ہیں اور حالات حاضرہ سمیت سیاست پر بھی تبصرے کرتی رہتی ہیں۔

حال ہی میں بھارتی سیاست داں ، سابق کرکٹرگوتم گمبھیر کی جانب سے شیخی بگھارتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں 6 فائٹر جیٹ فضا میں اڑ رہے ہیں ، گوتم نے فائٹر جیٹ کو پرندوں سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھا کہ ’ آخر کار بڑے پرندے یہاں موجود ہیں۔‘

The Big Birds are finally here! ???????? pic.twitter.com/uk9vdIMlwU