”شجرکاری مہم کے تحت ایک سال میں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے“ وزیراعظم نے پنجاب کے کس علاقے کی ویڈیو شیئر کر دی؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم پاکستان عمران خان نے شجرکاری مہم کے بعد پنجاب کے علاقے بلوک کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شجرکاری مہم سے ایک سال میں بڑی تبدیلی نظر آ رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پنجاب کے علاقے بلوکی کی ویڈیو ٹویٹ کی اور لکھا کہ 10 بلین ٹری سونامی کے تحت پنجاب میں موسمیاتی تبدیلی واضح ہے، شجرکاری مہم کے تحت ایک سال میں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔

Baloki, Punjab: Massive change visible a yr after we started tree plantation drive, on land recovered from mafia, as part of #10BillionTreeTsunami. As an environmentalist this gives me the greatest satisfaction to leave a green Pakistan for our coming generations. pic.twitter.com/sgx7fsFlsU