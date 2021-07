’ازدواجی زندگی کو کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ اداکارہ صدف کنول نے نوجوان لڑکیوں کو مشورہ دیدیا ’ازدواجی زندگی کو کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ اداکارہ صدف کنول نے نوجوان ...

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کی مقبول جوڑی صدف کنول اور شہروز سبزواری کی ازدواجی اصولوں سے متعلق گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔

مقبول جوڑی حال ہی میں نجی ٹی وی چینل کے شو میں بطور مہمان شریک ہوئی اور ازدواجی اصولوں سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔

ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صدف کنول نے کہا میرا ماننا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو شوہر سمجھیں اور شوہر کا درجہ اوپر ہونا چاہیے کیوں کہ وہ آدمی ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، بچوں کو سنبھالتا ہے، میں بھی اگرچہ کام کرتی ہوں لیکن شوہر کے مقابلے میں نہیں آسکتی۔

صدف کنول نے کہا کہ بیوی ہونے کے ناطے مجھے شہروز کی ہر پسند ناپسند کا پتہ ہونا چاہئے، انہوں نے کہا کہ اب بہت فیمینزم اور لبرلز آگئے ہیں جنہوں نے اس خیال کو تبدیل کیا ہے لیکن میرے خیال میں فیمینزم یہی ہے کہ میں اپنے شوہر کا خیال رکھوں۔

ٹاپ ماڈل و اداکارہ کی جانب سے دیا گیا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا ہے، صارفین کی جانب سے ملا جلا ردعمل دیکھنے میں آرہا ہے، کوئی اس بیان پر انہیں دلیر خاتون کہہ رہا ہے تو کسی نے تنقید کا نشانہ بنایا۔

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر صدف کا نام سرفہرسٹ ٹرینڈز میں موجود ہے, صدف کنول کے بیان پر ہونے والے چند تبصرے یہاں شیئر کیے جارہے ہیں۔

#SadafKanwal is a female version of KhalilurRehman.Who is definitely hero of many Pakistani men.While she trying to be heroic too. She is also a true example of many women who have internalised patriarchy Make men independent.They shouldn't depend on u"k jee Mera moza kidhar h — Mrr Ezan (@EzanMrr) July 31, 2021

خیال رہے کہ صدف کنول اور شہروز سبزواری گزشتہ برس رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، شہروز سبزواری کی یہ دوسری شادی ہے ان کی سابقہ اہلیہ سائرہ یوسف تھیں جن سے ان کی بیٹی بھی ہے۔