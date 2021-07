ذہنی صحت پر توجہ دلانے وقار یونس کی اہلیہ میدان میں آگئیں

لاہور (ویب ڈیسک) بین سٹوکس کے ہر قسم کی کرکٹ سے غیر معینہ مدت تک بریک لینے کے فیصلے کے بعد کھلاڑیوں اور عام افراد کی ذہنی صحت پر بحث کی جانے لگی۔

ذہنی صحت پر توجہ دلانے میں بولنگ کوچ وقار یونس کی اہلیہ ڈاکٹر فریال میدان میں آگئیں۔

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا کہ ’میں اوکے نہیں‘ کہنےکی ہمت کیلئے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔

I have seen a surge in mental health illnesses from depression 2 suicide over the last year.Both young and old. It breaks my heart. These are really tough times, let’s try 2 be kind, supportive & call on loved ones 2 check on them. It’s ok 2 ask 4 help. #MentalHealthMatters pic.twitter.com/Dv8TIm0wOG