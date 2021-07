جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صحت کے حوالے سے اہم خبر آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)کورونا میں مبتلا سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

جسٹس قاضی فائز عیسی اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ چند روز قبل مثبت آیا تھا جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسی کی صحت بگڑ گئی تھی،تاہم آج انہیں ہپستال منتقل کردیا گیا ہے۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کی ہسپتال منتقلی کا فیصلہ کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مسلسل کھانسی اور بخار کی شکایت ہے۔

Justice faez issa has been shifted to hopital : May Allah bless him with full recovery…