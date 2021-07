لاک ڈاؤ ن ، لاک ڈاؤن ، لاک ڈاؤن ، زرداری صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ سندھ حکومت کے فیصلے نے اسد عمر کا پارہ ہائی کردیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر منصوبہ بندی اسدعمر نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤ ن ، لاک ڈاؤن ، لاک ڈاؤن ،زرداری صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟جو انڈیا میں ہوا وہ تباہی دنیا نے دیکھی ،برائے مہر بانی کورونا رسپانس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے۔

ٹویٹر پر اپنے بیان میں اسد عمر نے کہا کہ بلاول زرداری کا کہنا ہے کہ جو بھارت میں ہوا اگر کراچی میں ہوا تووزیر اعظم ذمہ دار ہیں, زرداری صاحب آپ کیا چاہتے ہیں?جو انڈیا میں ہوا وہ تباہی دنیا نے دیکھی،انڈیا میں کروڑوں لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا گیا جو آج تک غربت سے نکالے نہیں جا سکے ،انڈیا کی معیشت 7فیصد سکڑ گئی ۔

Remember Mr zardari last year you told me in a meeting that you believed in the Imperial study which had predicted 78 thousand deaths in Pakistan in a single day. This is obviously a subject that you do not understand very well. Please do not politicize the covid response