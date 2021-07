کشمیر پریمیئر لیگ کے خلاف بھارتی سازشیں، شاہد آفریدی بھی بول اٹھے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائں)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ ایک بار پھر کرکٹ میں سیاست ملا رہا ہے۔

شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ کشمیر پریمیئر لیگ (کے پی ایل) پاکستان، کشمیر اور دنیا بھر کے کرکٹ فینز کی لیگ ہے۔ ہم ایک شاندار شو کریں گے، ہم ایسے رویے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔بھارت کی جانبس ے غیر ملکی کھلاڑیوں کو کشمیر لیگ میں شرکت پر دھمکیاں دی تھیں۔ ہرشل گبز نے بھارتی دھمکیوں پوری دنیا کے سامنے آشکار کیا تھا۔

Really disappointing that BCCI is once again mixing cricket and politics! KPL is a league for Kashmir, Pakistan and cricket fans around the world. We will put up a wonderful show and won't be deterred with such behaviour!! https://t.co/J9XcbEeUF6