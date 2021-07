کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائں)دنیائے کرکٹ کے لیجنڈری بلے باز جاوید میانداد کی ہمشیرہ انتقال کرگئیں۔وہ گزشتہ کچھ عرصہ سے کینسر کےمرض میں مبتلا تھٰیں۔

جاوید میانداد کے بھانجے اور سابق کرکٹرفیصل اقبال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ بھاری دل 'کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کینسر اور عارضہ قلب کے ساتھ ایک طویل جنگ کے بعد میری والدہ اور جاوید میانداد کی بہن انتقال کر گئی ہیں۔برائے مہربانی انہیں اپنی دعائوں میں یاد رکھیں، نماز جنازہ آج رات میری والدہ کے گھر پر ہوگی۔'

With heavy heart i want to inform that after a long battle with cancer and heart my mother and sister of Javed miandad has sadly passed away إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ please remember her in your Dua???????????????????? Namaz e janaza is tonight at my mother house ???????? https://t.co/ysGWOkZrrL