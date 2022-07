مجھے کارٹون ہونا اچھا لگتا تھا، میرے لئے ہفتے کی صبح کارٹون فلم دیکھنے کےلئے جاگنا اور خود کو دیکھنا ایک مستی بھری سرگرمی تھا مجھے کارٹون ہونا اچھا لگتا تھا، میرے لئے ہفتے کی صبح کارٹون فلم دیکھنے کےلئے ...

مترجم:علی عباس

قسط: 31

1971ءکے اوآخر میں میرا اولین گیت "Got To Be There"ریکارڈ ہوگیا جو میں نے تنہا گایا تھا۔ اس گیت پر حیرت انگیز کام ہوا تھا اور یہ میرے پسندیدہ ترین گیتوں میں شامل ہوگیا۔ یہ بیری گورڈی کی اختراع تھی کہ مجھے بینڈ چھوڑ کر تنہا گیت گانا چاہئے اور چنانچہ میں موٹون گروپ کا اولین شخص بن گیا جس نے حقیقتاً اسے چھوڑا تھا۔ بیری نے یہ بھی کہا کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی البم ریلیز کرنی چاہئے۔ آنے والے برسوں کے دوران جب میں نے یہ کر لیاتو مجھ پر منکشف ہوا کہ وہ درست تھا۔

اس عرصے کے دوران ایک تنازع پیدا ہوا، یہ اُسی جدوجہد کے مانند تھا جو میں نو عمر گلوکار کے طور پر کر رہا تھا۔ جب آپ کم سِن ہوتے ہیں اور آپ کے پاس نئے خیالات ہوں تولوگ اکثر یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ محض بچگانہ یا بیوقوفانہ بات کر رہے ہیں۔ 1972ءمیں ہم دورے پر تھے، یہ وہی برس ہے جب "Got To Be There" نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے۔ ایک رات میں نے ہمارے روڈ مینجر سے کہا،”گیت شروع ہونے سے قبل مجھے یہ ہیٹ پکڑانا ہے جو میں نے البم کے کور کی تصویر کےلئے پہن رکھا ہے۔ اگر لوگوں نے مجھے اس ہیٹ کو پہنے ہوئے دیکھا تو وہ پُرجوش ہو جائیں گے۔“

اُس نے سوچا کہ اُس نے اب تک اس سے زیادہ بیوقوفانہ خیال نہیں سنا تھا۔ مجھے یہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ میں کم سِن تھا اور اُن سب نے سوچا کہ یہ ایک بکواس تصور ہے۔ اس واقعہ سے تھوڑے عرصے بعد ہی ڈونی آسمنڈ نے تقریباً ایسا ہی ہیٹ پہن کر پورے ملک میں پرفارم کیا تھا اور لوگوں نے اسے پسند کیا تھا۔ میں اپنی اس صلاحیت پر مسرور ہوا: میں نے سوچا کہ یہ خیال کارگر رہا ہے۔ میں نے مارون گئے کو ہیٹ پہنے دیکھا جب اُس نے "Let's Get it On"گایا تھا۔ اور لوگ جنونی ہو گئے تھے۔ مارون نے ہیٹ اوپر کیا تو لوگ جانتے تھے کہ اُن تک کیا آنےوالا ہے۔ اس نے جوش میں اضافہ کیا اور شائقین تک کوئی پیغام پہنچایا جس سے اُن کی شو میں دلچسپی بڑھی۔

میں اُس وقت تک پہلے سے ہی فلم اور اینیمیشن کا قدردان تھا۔ہفتے کی صبح نیٹ ورک ٹیلیویژن پر نشر ہونے والا کارٹون شو’ ’ دی جیکسن فائیو“ 1971ءمیںشروع ہوا تھا۔ ڈیانا روز نے اُس وقت میری اینیمیشن میں دلچسپی کو بڑھایا تھا جب اُس نے مجھے فنِ مصوری کے رموز سکھائے تھے لیکن کارٹون کا ایک کردار ہونے کے باعث میری فلموں اور اینیمیٹڈ موویز میں ہمہ وقت دلچسپی کا آغاز ہوا جس کا بانی والٹ ڈزنی تھا ۔ ڈزنی نے دوسرے فنکاروں کے ساتھ ملکر جو اختراع کی، میں اُس کا قدر دان ہوں۔ میں جب اُس خوشی کے بارے میں تصور کرتا ہوں جو اُس نے دنیا بھر کے لاکھوں بچوں اور نوجوانوں میں تقسیم کی تو میرا سر احتراماً جھک جاتا ہے۔

مجھے کارٹون ہونا اچھا لگتا تھا۔ میرے لئے ہفتے کی صبحوں کو کارٹون فلم دیکھنے کےلئے جاگنا اور خود کو دیکھنا ایک مستی بھری سرگرمی تھا۔ یہ ہم سب کےلئے ایک خواب تھا جسے تعبیر مل گئی تھی۔

میری فلموں سے وابستگی کا آغاز 1972ءمیں ہوا جب میں نے فلم’ ’ بین“ کا ٹائٹل گیت گایا۔

میرے لئے ” بین“ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میرے لئے سٹوڈیو جاکر فلم کےلئے اپنی آواز ریکارڈ کرانے سے زیادہ پُرجوش لمحہ کوئی نہیں ہے۔وہ میرے لئے بہت اچھا وقت تھا۔ بعد ازاں جب فلم ریلیز ہوئی، میں تھیٹر گیا اور اُس وقت تک فلم کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا جب تک اس میں حصہ لینے والے فنکاروں اور دوسرے افراد کے نام سکرین پر نظر نہیں آتے، اور وہاں لکھا تھا”مائیکل جیکسن نے بین گایا ہے،“۔ میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ مجھے یہ گیت اور فلم بہت اچھی لگی تھی۔ دراصل فلم’ ’ ای ٹی“ سے مماثل تھی۔ اس میں ایک لڑکے کی چوہے سے دوستی تھی۔ لوگ لڑکے کی چھوٹی سی مخلوق سے محبت کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ کسی بیماری سے مر جاتا ہے اور اُس کا سچا دوست’ ’ بین“ تھا۔ وہ اُس شہر کے چوہوں کا سردار تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ فلم تھوڑی سی عجیب تھی لیکن میں اُن میں سے نہیں تھا۔ گیت نمبر ون کا درجہ پانے میں کامیاب رہا اور یہ تاحال میرا پسندیدہ ہے۔ مجھے جانوروں سے ہمیشہ محبت رہی ہے اور میں اُن کے بارے میں پڑھ کر لُطف محسوس کرتا ہوں اور مجھے ایسی فلمیں دیکھنا متاثر کُن لگتا ہے جن میں جانوروں کے کردار شامل ہوں۔ )جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔