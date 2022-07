کورونا کے باعث قومی ادارہ صحت کی جلوس ، مجالس میں ماسک پہننے کی ہدایت

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد قومی ادارہ صحت(این آئی ایچ )نے کورونا ایس او پیز جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ مجلس اور جلوس میں ماسک پہنیں ،یہی ایک راستہ ہے کہ آپ خود کو کورونا سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں این آئی ایچ کا کہنا ہےکہ کورونا سے محفوظ بنانے کیلئے کورونا ایس او پیز پر عمل کرنا ضروری ہے اس لیے مجلس اور جلوس میں ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں اور اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں ۔

Important Message regarding Muharram ul Haram!

Adherence to SOPs is the only way to protect yourself against COVID-19! Wear Mask, adhere to Social Distancing and Get yourself Vaccinated!