ایک بڑی اداکارہ نے خود کو برا بھلا کہنے کیلئے 15 لاکھ کی پیشکش کی، کے آرکے نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا

ایک بڑی اداکارہ نے خود کو برا بھلا کہنے کیلئے 15 لاکھ کی پیشکش کی، کے آرکے نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا ایک بڑی اداکارہ نے خود کو برا بھلا کہنے کیلئے 15 لاکھ کی پیشکش کی، کے آرکے نے ...

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی اداکار اور فلمی ناقد کمال راشد خان المعروف کے آر کے نے ایک بڑی اداکارہ کے حوالے سے اہم دعویٰ کردیا ہے۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں کے آرکے نے دعویٰ کیا کہ انھیں آج ایک بڑی اداکارہ نے خود کو برا بھلا کہنے کے لیے 15 لاکھ بھارتی روپے کی پیشکش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔

Today one big actress asked me to abuse her badly and she offered me ₹15 Lakhs. But I refused.

— KRK (@kamaalrkhan) July 31, 2022

کمال راشد نے اپنی ٹوئٹ میں کسی بھی اداکارہ کا نام لکھنے سے گریز کیا۔کمال راشد کی ٹوئٹ پر ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ منفی تشہیر ایک بہترین پبلسٹی ہے جس پر کمال راشد نے جواب میں لکھا کہ میں جانتاہوں لیکن میڈیا اسے سنجیدگی سے لیتا ہے اور مجھے گبر سنگھ کی طرح پیش کرتا ہے۔

Hahaha, yes I know. But media takes it very seriously and they portray me like a Gabbar Singh.???? https://t.co/wOMoJZXSIK — KRK (@kamaalrkhan) July 31, 2022

واضح رہے کہ کے آر کے کی جانب سے بالی وڈ ادکاروں سمیت حالات حاضرہ کے لیے کی گئی پیش گوئیاں بھی اس سے قبل سوشل میڈیا پر زیرگردش رہ چکی ہیں۔