شعیب اختر  سرجری کرانے آسٹریلیا پہنچ گئے، خوبصورت صبح کی ویڈیو شئیر کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر سرجری کرانے آسٹریلیا پہنچ گئے۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کی یہ خوبصورت صبح، خود کو چند روز میں چھری کے نیچے جانے کے لیے تیار کررہا ہوں۔ اس وقت تک سڈنی میں خوبصورت وقت گزار رہا ہوں، اس سے قبل بھی آسٹریلیا میں بہت اچھا وقت گزار چکا ہوں۔ان کا ویڈیو بیان میں کہنا تھا کہ میں طبیعت پوچھنے والے مداحوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری سرجری کے لیے دعا کریں امید ہے جلد ٹھیک ہوجاؤں گا۔انہوں نے اپنی رہائشگاہ سے سڈنی شہر کا خوبصورت نظارہ کرواتے ہوئے کہا کہ صبح جلدی اٹھ گیا تھا اس لیے ویڈیو بنالی۔

These lovely mornings down under. Getting myself ready to go under the knife in a few days. Meanwhile having a good time in Sydney. Have had some great times in Australia. pic.twitter.com/PB0oUwBpm4