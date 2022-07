"150 یونٹس والے دکاندار ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے" مریم نواز کی سفارش پر مفتاح اسماعیل کا جواب آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کی طرف سے دکانداروں پر عائد کیے جانے والے ٹیکس کے حوالے سے سفارش کی گئی تو وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی وضاحت بھی آگئی۔

مریم نواز کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ انہیں وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ چھوٹے دکانداروں کو نئے ٹیکس قانون میں ریلیف دیا جائے۔ تاجروں کے ساتھ پیر کو ملاقات کریں گے اور ان کیلئے اقدامات اٹھائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ 150 یونٹس سے کم بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کو ٹیکس سے استثنیٰ حاصل ہوگا۔ ان دکانداروں سے بھی تین ہزار روپے ٹیکس لیا جائے گا جو ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ مفتاح اسماعیل کے مطابق نہ تو دکانداروں کو ٹیکس کے حوالے سے کوئی نوٹس جاری کیا جائے گا اور نہ ہی ایف بی آر کے نمائندے دکانوں پر جائیں گے بلکہ بجلی کے بل میں عائد ہونے والا ٹیکس حتمی ہوگا۔

خیال رہے کہ اس سے قبل مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے مفتاح اسماعیل سے درخواست کی ہے کہ وہ دکانداروں پر عائد ٹیکس واپس لیں۔ بعد ازاں ایک اور ٹویٹ میں مریم نواز نے بتایا کہ ان کی مفتاح اسماعیل سے بات ہوگئی ہے، انہوں نے تاجروں کے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔

2. A) Exempt shops with bills of less than 150 units from this tax. B) We will charge Rs 3000 even to those shopkeepers who are not registered with FBR. C) The tax paid will be full and final. D) No tax notice will be issued to shops nor will FBR officers visit their shops.