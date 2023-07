لنکا پریمیئرلیگ میں میچ کے دوران گراؤنڈ میں خطرناک ترین سانپ گھس آیا

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن) لنکا پریمیئرلیگ میں میچ کے دوران گراؤنڈ میں خطرناک ترین بلیک مامبا سانپ گھس آیا جس کی وجہ سے کھیل کو کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا۔

سری لنکن میڈیا کے مطابق لنکا پریمیئرلیگ کی ٹیموں گال ٹائٹنزاوردمبولااورا کے درمیان میچ جاری تھاکہ سانپ گراؤنڈ میں گھس آیا، بلیک ممبا نامی سانپ کی وجہ سے میچ روکا گیا اور امپائر نے سانپ کو گراؤنڈ سے باہر نکالا، سانپ گراؤنڈ سے باہر نکلتے وقت گال ٹائٹنز کے ڈگ آؤٹ میں چلا گیا۔

لنکا پریمیئرلیگ منیجمنٹ نے وائلڈلائف اور ریسکیو ٹیموں کوبلالیا جس کے بعد ریسکیو ٹیمیں سانپ کو اسٹیڈیم سے لے گئیں۔

