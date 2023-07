افغان بیٹر کے ایک اوور میں 7 چھکے، باولر نے ٹوٹل48 رنز دے کر شرمناک ریکارڈ بنا لیا

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن)کابل پریمیئر لیگ میں افغان بیٹر نے حیران کن طور پر ایک اوور میں 7 چھکے مار کر باو لر کا بُھرکس نکال دیا۔

افغانستان کے نوجوان بیٹر صدیق اللہ اٹل نے ہفتے کو کابل پریمیئر لیگ میں شاہین ہنٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے اباسین ڈفینڈرز کے خلاف ایسی دھواں دار اننگز کھیلی کہ میدان میں بیٹھے شائقین جھوم اٹھے۔بائیں ہاتھ کے بیٹر صدیق اللہ نے میچ میں مجموعی طور پر 56 گیندوں پر 118 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی،انہوں نے7 چوکے اور 10 چھکے مارے۔

صدیق اللہ کی اننگز کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے 19 ویں اوور میں اباسین ڈفینڈرز کے سپنر عامر ززئی کو 7 چھکے مارے اور ان کے اوور سے مجموعی طور پر 48 رنز بٹورے۔شاہین ہنٹرز کی اننگز کا 19 واں اوور شروع ہوا تو ،صدیق اللہ حریف ٹیم کے سپنر عامر ززئی کا سامنا کررہے تھے، بولر نے پہلی گیند نوبال کروائی جس پر بیٹر نے چھکا مار دیا، اگلی گیند پر وائیڈ کے ساتھ 4 رنز مل گئے۔اوور کی ابھی ایک بھی لیگل گیند نہیں ہوئی تھی اور باولر 12 رنز دے چکا تھا۔اس کے بعد اوور کی اگلی 6 گیندوں پر صدیق اللہ نے مسلسل 6 چھکے مارے اور پورے اوور میں مجموعی طورپر 48 رنز حاصل کیے۔

صدیق اللہ کی دھواں دار بیٹنگ کی بدولت شاہین ہنٹرز نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 213 رنز سکور کیے، ززئی سب سے مہنگے بولر ثابت ہوئے، انہوں نے 4 اوورز میں ایک وکٹ لے کر 79 رنز دیے۔رپورٹس کے مطابق عامر ززئی ٹی ٹو ئنٹی میچ کے ایک اوور میں سب سے زیادہ رنز دینے والے باولر بن گئے۔ ان کا 48 رنز کا اوور سب سے مہنگا اوور ہے۔

48 runs from 1 over. @Sediq_Atal26 is now in the cricketing history books. Equalled Rituraj Gaikwad's 7 sixes in an over. Poor Amir Zazai, almost escaped a heartache. This ???? must open the doors of international cricket & leagues for Atal. ???????? #FutureStar #WorldRecord #SevenSixes pic.twitter.com/Ntt0lkZVUm