بال ٹمپرنگ سکینڈل، ڈیوڈ وارنر نے ناقابل یقین اعلان کر کے سب کو ہلا کر رکھ دیا، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جواب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ کے دوران بال ٹمپرنگ سکینڈل میں معطل کرکٹر ڈیوڈ وارنر نے ”استعفیٰ“ کا اعلان کرتے ہوئے آسٹریلیا کیلئے مزید نہ کھیلنے کا عندیہ دیا ہے۔

پریس کانفرنس کے دوران ڈیوڈ وارنر نے بال ٹمپرنگ سکینڈل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ” مجھے اس پر نہایت شرمندگی اور افسوس ہے، شائد میں اب ملک کیلئے نہ کھیل سکوں۔“

پریس کانفرنس کے دوران ڈیوڈ وارنر رو پڑے اور کہا کہ ”میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں اور یہ میرے لیے بڑے کرب کے لمحات ہیں۔ میں کھیل اور ساتھیوں سے پیار کرتا ہوں، میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اپنے اہل خانہ بالخصوص اپنی بیوی اور بیٹیوں سے معافی مانگتا ہوں۔“

واضح رہے کہ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کیخلاف کیپ ٹاﺅن ٹیسٹ میں بال ٹمپرنگ کرنے پر ڈیوڈ وارنر پر ایک سال جبکہ سٹیو سمتھ اور کیمرون بینکروفٹ پر 9 ماہ کی پابندی عائد کی ہے۔ ڈیوڈ وارنر نے جنوبی افریقہ سے وطن واپسی کے دوران انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگی تھی۔

پریس کانفرنس کے دوران ڈیوڈ وارنر نے آسٹریلوی کرکٹ شائقین کو مخاطب کرکے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ”یہ جاننا بہت افسوسناک ہوگا کہ اب میں (کرکٹ) میدان میں اپنی ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں اتروں گا۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جس پر مجھے پوری زندگی پچھتاوا رہے گا۔“

بعد ازاں انہوں نے ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ”میں جانتا ہوں کہ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں۔ وقت آنے پر میں سب سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن کرکٹ آسٹریلیا کا باقاعدہ طریقہ کار ہے جس پر عمل کرنا پڑتا ہے“

1/3 I know there are unanswered questions and lots of them. I completely understand. In time i will do my best to answer them all. But there is a formal CA process to follow. — David Warner (@davidwarner31) March 31, 2018

ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ”میں کرکٹ آسٹریلیا کے طریقہ کار پر عملدرآمد کیلئے اور تمام صحیح وقت اور جگہ پر تمام سوالات کے جواب دینے کیلئے مشاورت کر رہا ہوں“

2/3 I am taking advice to make sure I properly comply with that process and answer all questions in the proper place and at the proper time. — David Warner (@davidwarner31) March 31, 2018

تیسری ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا ”مجھے اپنی پریس کانفرنس میں اس معاملے پر وضاحت کرنا چاہئے تھی اور ایسا نہ کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ کرکٹ اور میرے خاندان کیلئے بہت کچھ داﺅ پر لگا ہے لیکن مجھے کرکٹ آسٹریلیا کے طریقہ کار پر عمل کرنا ہے۔ میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے“

3/3 I should have mentioned that in my press conference I’m sorry for not making it clearer. With so much at stake for my family and cricket I have to follow this process properly. I think that’s fair. — David Warner (@davidwarner31) March 31, 2018

