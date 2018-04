”ثانیہ بھابھی اپنے شوہر پر نظر رکھو “شعیب ملک کی شائستہ لودھی کے ساتھ ایسی تصویر سامنے آگئی کہ سوشل میڈ یا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف پاکستانی میزبان شائستہ لودھی اور سٹار آل راﺅنڈر شعیب ملک کی تازہ تصویر منظر عام پر آگئی ۔تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈاکٹر شائستہ لودھی نے ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی ریسٹورنٹ شعیب ملک کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں ۔تصویر میں دونوں کافی خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں ۔ادھر شعیب ملک کے سامنے ٹیبل پر پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں جو شائد کھانے کا بل دینے کے لیے تھے ۔اس تصویر کے ساتھ ڈاکٹر شائستہ لودھی نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بہت عرصے بعد اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھایا ،اس پر جواب دیتے ہوئے شعیب ملک نے بھی شائستہ لودھی کا شکریہ ادا کیا ۔

Dost k saath khaana ???? After long ! @realshoaibmalik pic.twitter.com/NAtd7nuO94 — Dr. Shaista Lodhi (@IamShaistaLodhi) March 30, 2018

Good to see you doc — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) March 31, 2018



اس تصویر کو دیکھ کر سوشل میڈ یا صارفین نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ۔

ایک خاتون نے کہا کہ شعیب ملک پر پھر بھی یقین کیا جا سکتا ہےلیکن شائشتہ کا نہیں

شعیب پہ پھر بھی یقین کیا جا سکتا لیکن شائستہ کا کچھ پتہ نہی — Humanity (@mtiefs) March 31, 2018

ایک لڑکے نے کہا رکو میں ثانیہ بھابھی کو بتا تا ہوں

Wait let me tell to @MirzaSania bhabi :p — R J (@RjAadil) March 30, 2018

And malik is going to pay bill :P — قطب شاہی اعوان (@malikwahab4) March 30, 2018

ایک شخص نے کہا کہ بھابھی شعیب بھائی کو کنٹرول میں کریں

@MirzaSania

Bhabi Jii Bhai Shoaib ko Control Main rakho.. ???????? — Lahori Munda (@MazharHaroon6) March 31, 2018

