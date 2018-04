سوات جنت کاٹکڑا ہے، یہاں پہنچ کرمیری خوشی کی کوئی انتہانہیں،ملالہ یوسف زئی

سوات(ڈیلی پاکستان آن لائن) ملالہ یوسف زئی نے کہاہے کہ سوات جنت کا ٹکڑا ہے،یہاں پہنچ کرمیری خوشی کی کوئی انتہا نہیں،تعلیم مکمل ہونے کے بعد سوات واپس آؤں گی۔

تفصیلات کے مطابق نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے سوات میں کیڈٹ کالج کا دورہ کیا اور طلبا سے ملاقات کی، کیڈٹ کالج میں بچوں سے بات چیت کرتے ہوئے ملالہ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے قربانیوں کے باعث سوات میں امن قائم ہوا، تعلیم مکمل ہو نے کے بعد سوات واپس آؤں گی۔



ملالہ یوسف زئی نے مزید کہا کہ سوات جنت کاٹکڑاہے، یہاں پہنچ کرمیری خوشی کی کوئی انتہانہیں، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں کہ اپنے گھرآئی ہوں، میں اپنے سکول بھی گئی اوراس جگہ بھی گئی جہاں مجھ پرحملہ ہواتھا۔

ان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے اب سب کچھ بدل گیا ہے،میری سہیلیاں سکول جارہی ہیں، خوشی ہے سوات میں خوف کاراج ختم ہوگیا ہے، میرے سوات کے بزرگوں،بھائیوں اوربہنوں نے قربانیاں دیں۔



ملالہ نے کہا کہ خوف کاراج ختم کرنے کیلئے پاک فوج نے قربانیاں دیں، سکول جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر میرا دکھ دور ہوگیاہے، ہرمشکل وقت میں قومیں قربانیاں دے کر کامیاب ہوتی ہیں، ہم بھی الحمداللہ کامیاب ہیں۔

اس سے قبل ملالہ یوسف زئی والدین اور بھائی کے ہمراہ آبائی گھر پہنچیں تو آبدیدہ ہوگئیں تھیں۔

یاد رہے آج صبح ملالہ یوسف زئی ساڑھے پانچ سال بعد بذریعہ ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے سوات پہنچیں ، والد، والدہ اوربھائی سمیت وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب بھی ان کے ہمراہ تھے، اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتطامات کئے گئے تھے۔

