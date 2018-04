اس سعودی شہری نے اپنی داڑھی کا رنگ ’پنک‘ کیوں کر لیا؟ جان کر ہر مرد اور عورت اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی بزنس مین ”ثمر کردی“ نے کینسر میں مبتلا اپنی اہلیہ ”دیما“کی حوصلہ افزائی کیلئے اپنی داڑھی کا رنگ ’پنک‘ (گلابی) کروا لیا ۔ ثمر نے SuperDema# کا ہیش ٹیگ بھی ٹوئٹر پر شروع کیا جو اب وائرل ہو رہاہے۔

کردی نے اب بیماریوں اور ان سے نمٹنے کے طریقوں سے متعلق آگاہی پھیلانے کا عزم کر لیا ہے۔ ٹوئٹر صارفین ثمر کے اس عزم کا اعادہ کرتے نظر آئے اور اس مہم میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ داڑھی کا رنگ گلابی کرنے پر چند صارفین کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا جن کا موقف تھا کہ ایسا کرنے سے ان کی اہلیہ صحت یاب نہیں ہو جائیں گی لیکن اس سے کردی سے عزائم متزلزل نہ ہوئے اور لوگوں کی جانب سے مثبت ردعمل بھی ملتا رہا۔کردی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی تصویر اور ویڈیو جاری کی جس کے بعد متعدد لوگوں کی جانب سے اس اقدام کی حوصلہ افزائی کی گئی۔

دعماً لزوجته #محاربة_السرطان ديما...قام زوجها سامر كردي @samer_kurdi بحلق شعره تضامناً معها لدخولها العلاج الكيماوي للمرة الثانية!

الله يشفيها وجميع مرضى السرطان يارب العالمين.

ادعموا عائلتها وبناتها برسائل تشجيع ودعاء أو بحلق الشعر أو ارتداء لون وردي عبر الهاشتاق ????#SuperDema pic.twitter.com/B3WYu9TcsX — حلمي نتو (@hnatto) March 24, 2018

کرش جنگل نامی صارف نے لکھا ”ہماری دعائیں سپر اور باہمت دیما کیساتھ ہیں، میری دو بہنیں ہیں جن کی عمریں 70 اور 55 سال ہیں، اسی بیماری سے وہ صحت یاب ہوئیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ بھی جلد صحت یاب ہو جائیں گی“

#SuperDema our prayers to Super and ever strong Dema , I have 2 sisters aged 70 and 55 , survived by the same and hope here the same and Pray god a speedy recovery — Krish Jangal (@Krish_Jangal) March 26, 2018

صفا شریف نامی صارف نے سر کے بال مکمل صاف کرواتے ہوئے تصویر شیئر کی اور #SuperDemaکا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے لکھا ”دیما کی حمایت میں، باہمت سپر دیما“

اس کے بعد ’لایان ابراہیم‘ نامی صارف نے ثمر کردی کی ایک تصویر شیئر کی جس میں بہت سے دیگر افراد بھی اپنی داڑھی کا رنگ گلابی کئے ہوتے تھے اور لکھا ”میرے خیال سے اس نے اپنی اہلیہ کو خوش کر دیا ہے“

اے این نامی صارف نے کردی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”SuperDema# سب سے پیارا ہیش ٹیگ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ جس طرح انہوں نے ایک فیملی کی حیثیت سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی ہے، مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے، خدا انہیں خوش رکھے۔ اور امید ہے کہ بہت سے فیملیز اس سے کچھ سیکھیں گی“

#SuperDema this is the sweetest hashtag I’ve ever seen in my life, I liked the way they support each other as a family, god bless them . And I hope so many families gonna learn. pic.twitter.com/zlcmofo8MN — AN (@8_al3noud) March 27, 2018

گریویٹی نامی صارف نے لکھا ”پنک ہوں اور دیما کو سپورٹ کر رہی ہوں “

مضاوی نامی صارف نے لکھا ”ایک فیملی کی حیثیت سے جس طرح آپ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ مجھے یہ بہت پسند آیا ہے۔۔۔ باہمت رہیں۔۔۔ آپ کیلئے دعائیں کر رہی ہوں“

I loved the way you support each other as a family #SuperDema stay strong .. praying for you???? pic.twitter.com/5TX2w7BUgn — مضاوي .ع (@Madhawi89) March 28, 2018

بشام السید نامی صارف نے لکھا ”برا وقت آیا ہے۔۔۔ یہ لیکن ہمیشہ کیلئے نہیں بلکہ گزرنے کیلئے آیا ہے!!! باہمت رہیں“

The rough times that are gonna come,,,but they have not come to stay,,, they have come to PASS!!

Be stronger #SuperDema — Bassam Alsayed Ali (@bassamalsaidal1) March 27, 2018

سجٰی نامی صارف نے لکھا ”بہادر مرد کا انتخاب کریں، صرف مرد کا نہیں!!! اس کا انتخاب کریں جو تکلیف کے وقت آپ کی حوصلہ افزائی کرے، اس کا نہیں جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ دیما بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی“