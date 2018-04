پی ایس ایل فائنل کے دوران ڈانس۔۔۔ حسن علی میدان میں آ گئے، ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”تو پھر اکٹھے تین چھکے بھی نہیں پڑیں گے“

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی فاسٹ باﺅلر حسن علی نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل میچ میں سٹیج پر اور پویلین میں ڈانس کے جوہر دکھانے پر معافی مانگ لی ہے۔

حسن علی کا کہنا ہے کہ وہ ایک ڈانسر نہیں بلکہ کرکٹر ہیں اور ان کا نام ڈانس کرنا نہیں ہے۔ حسن علی نے کہا کہ ”میں ایک کھلاڑی ہوں، ایک کرکٹر، میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا اور مستقبل میں فاسٹ باﺅلنگ پر توجہ دوں گا۔“

حسن علی نے مزید کہا کہ انہیں معلوم نہیں بال ٹمپرنگ کیسے کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کبھی یہ سیکھیں گے۔ واضح رہے کہ حسن علی اسلام آباد یونائیٹڈ کیخلاف فائنل میچ میں حسن علی نے پشاور زلمی کے غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ڈانس کے جوہر دکھائے تھے جس پر سوشل میڈیا پر انہیں تنقید کا نشانہ بنانا۔

یہ تنقید اس وقت شدت اختیار کر گئی جب اسلام آباد یونائیٹڈ کے آصف علی نے انہیں ایک ہی اوور میں تین چھکے مار کر میچ اپنی ٹیم کی جھولی میں ڈال دیا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ حسن علی جتنی توجہ ڈانس پر دے رہے ہیں، اگر وہ اپنے کھیل پر دیں تو اگلی مرتبہ اہم مواقعوں پر ایک ہی اوور میں تین چھکے نہیں کھائیں گے۔

Time for Hasan Ali to show his hidden talent ????



Come on Hasan, Come on the stage #PSLFinalinKarachi #IUvPZ #PZvIU pic.twitter.com/S2P13zqOos