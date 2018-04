ایک روزہ سیر یز میں کلین سوئپ کے بعد ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی پاکستان کے نام

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ویمنز ٹیم نے ون ڈے کے بعد سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز 2-1 سے جیت لی۔

کولمبو میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے تیسرے میچ میں سر ی لنکا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی،جس پر قومی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر پر 113 رنز بنائے، جویریہ خان 38 رنز بناکر ٹاپ سکورر رہیں،سدار امین23،ندا ڈار22 اور ناہیدہ خان19رنز کیساتھ نمایاں رہیں۔

Pakistan Women Team receiving trophies after winning the T20I series against Sri Lanka. (2-1) The team had also won the preceding ODI series (3-0). #SLWvPAKW pic.twitter.com/gUeEoGANud



سری لنکا کی جانب سے ششی کلا سری وردنے اور سوگاندیکا کماری2،2شکار کرنے میں کامیاب ہوئیں۔

ہدف کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر صرف 75 رنز ہی بناسکی، امالا مینڈس25 اور سیجیونی 14کے سوا کوئی بھی ڈبل فگر میں داخل نہیں ہوسکی۔

Pakistan Women win T20I series!



They restrict Sri Lanka Women to 75/8, having posted 113/6 in the first innings.



They take the T20Is 2-1! #SLvPAK SCORECARD! ????https://t.co/psr1zRP536 pic.twitter.com/Gz7h8aXKEO