اداکار فیروز خان ’’ دلہنیا ‘‘ بیاہ لائے، شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل 

#ferozekhan 's #entry .... #bride #aliza fatima ...#wedding . . #shadi #fk #mirhadi @ferozekhan #ferozedaveyah #humaimamalick #dulha #dulhan #pakistaniwedding #pakistanifashion #lollywood #celebrity @humaimamalick

A post shared by Feroze Khan News (Official) (@ferozekhannews) on Mar 30, 2018 at 7:20pm PDT