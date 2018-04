انگلینڈ کے خلاف نیوز ی لینڈ مشکلات کاشکار

کرائسٹ چرچ(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جارہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل مہمان ٹیم کے نام رہا جہاں اس نے نہ صرف اپنی پہلی اننگ میں 307رنز بنائے بلکہ کیویز کی بھی 192رنز کے مجموعے پر6وکٹیں گراد ی۔

