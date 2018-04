دورہ پاکستان ،ویسٹ انڈیز کی ٹیم کراچی پہنچ گئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے ساتھ تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کراچی پہنچ گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ویسٹ انڈیز کی 11رکنی ٹیم اور آفیشلز کراچی ائیر پورٹ پر پہنچ گئے جہاں انہیں سخت سیکورٹی حصار میں نجی ہوٹل منتقل کیا جائے گا۔ائیر پورٹ پر ان کااستقبال صوبائی وزیر کھیل نے کیا ۔

پی سی بی چیرمین نجم سیٹھی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے 11 کھلاڑی پہنچ چکے ہیں باقی کھلاڑی کل پہنچے گیں۔

First group of 11 West Indies players have arrived in Karachi. Others coming tomorrow.