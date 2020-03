قومی ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے کورونا ریلیف فنڈ میں بڑی رقم دینے کا اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کورونا ریلیف فنڈ قائم کیے جانے کے اعلان کے بعد معروف شخصیات نے فنڈز دینے کے اعلانات شروع کردئیے ۔جاوید آفریدی کے بعد اظہر علی نے بھی رقم عطیہ کرنے کا اعلان کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ کوروناوائرس سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم کے اعلان کردہ ریلیف فنڈمیں دس لاکھ روپے دوں گا ،ضرورت کی اس گھڑی میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ،اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ۔واضح رہے کہ اس سے قبل پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے بھی کورونا ریلیف فنڈ میں ایک کروڑ وں روپے جمع کرادئیے ہیں۔

I will be donating pkr one million to the Prime Minister relief fund for COVID19. In these testing times we should all play our part in what ever capacity.. May Allah forgive us and protect everyone Ameen