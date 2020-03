” بحریہ ٹاﺅن پرکینہ پرور حملوں کی وجہ سے مالی نقصان ہوا تاہم موجودہ کرائسز میں توقعات پر پورا اتریں گے“ملک ریاض نے شاندارا علان کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)کورونا کے کیسز سامنے آنے کے بعد اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو میں بحریہ ٹاﺅن انتظامیہ کی جانب سے جراثیم کش سپرے کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ این ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ جہاں جہاں کورونا وائرس کے سلسلے میں جراثیم کش سپرے کلورین والے پانی سے علاقے کو دھونے سمیت عوام کے وسیع تر مفاد میں جو عملی اقدامات کرنے کو کہے گی بحریہ ٹاﺅن ملک و قوم کے بہترین مفاد میں اور کورونا وائرس کی وباء کے خاتمے کیلئے کریگا۔ بارہ کہو میں جراثیم کش سپرے اور علاقے کی دھلائی کی مہم کی نگرانی ملک ریاض حسین کے پی ایس او کرنل خلیل اور دوسرے رفقاءکرتے رہے۔

اب ملک ریاض نے ملک وقوم کی خدمت کا یہی عزم ایک مرتبہ پھر دہرایا اور ٹوئٹر پر لکھا کہ ”گزشتہ سالوں میں بحریہ ٹاﺅن پر کینہ پروری میں حملے کیے گئے جس کی وجہ سے نہ صرف ادارے کا مالی نقصان ہوا بلکہ اس کے فلاحی کاموں پر شدید اثر پڑا، تاہم کورونا وائر س جیسے کرائسز میں بحریہ ٹاﺅن پاکستان کے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کوئی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا“

#BahriaTown has been facing many vindictive attacks for the past year or so which has weaken the financial stability of not only of the organization but also left severe impact on its welfare ventures. However, during such serious pandemic crisis..1/2

انہوں نے مزید لکھا کہ ” ویلفیئرپلیٹ فارمز سے جہاں جہاں ضرورت ہے ، ہماری کاوشیں جاری ہیں ، اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم کریں اور ہمیں ہمت دے کہ ہم سب مل کر اس آفت کا سامنا کرسکیں“۔

#BahriaTown ll leave no stone unturned to keep up with expectations of vulnerable people of Pakistan.We're continuing with our efforts to help all in need from our welfare platforms.May Allah have mercy on mankind &give us all the strength to go through this calamity together.2/2