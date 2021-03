بھارتی اداکار اعجاز خان منشیات کیس میں گرفتار

ممبئی (ویب ڈیسک)بالی ووڈ کے معروف اداکار اعجاز خان کو ممبئی واپس آتے ہوئے ایئر پورٹ پر منشیات کیس میں گرفتار کر لیاہے ۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق مشہور زمانہ متنازع بھارتی ریالٹی شو ’’بگ باس 7‘‘ کے سابقہ کھلاڑی و اداکار اعجاز خان کو نارکوٹس کنٹرول بیورو (این سی بی) نے منشیات کیس میں راجستھان سے ممبئی واپسی پر ایئرپورٹ سے گرفتار کرلیا۔

اعجاز خان پر الزام ہے کہ وہ بدنام زمانہ بٹاٹا گینگ کا حصہ ہیں اور اس گینگ کے سرغنہ منشیات فروش شاداب بٹاٹا کی گرفتاری کے بعد ہی اعجاز خان کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔

Actor Ajaz Khan detained from Mumbai airport, raids underway at two locations in Mumbai: Narcotics Control Bureau