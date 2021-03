بھارت سے شادی کی پیشکش پر ہمایوں سعید نے جواب دیدیا

کراچی (ویب ڈیسک)پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں اعلیٰ مقام رکھنے والے اداکار ہمایوں سعید کے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بھارت اور دیگر ممالک میں بھی بڑی فین فالونگ موجود ہے ، بھارت سے ان کی ایک فین محبت میں ایسی گرفتار ہو ئی کہ ہمایوں سعید کو ٹویٹر پر شادی کی پیشکش کرتے ہوئے اپنے جذبات کو لفظوں کا روپ دیدیا۔

Dear @iamhumayunsaeed ❤️

Will You Marry Me ?

I Knw You r Married ????

But Kya Hi Karun Iss Dil Ka ????

I am From ???????? nd I love you Like Hell ❤️ M 24 years younger than u But seriously luv u

Please Reply Me Will u Marry me In next Janam ?

This Janam not Possible ????