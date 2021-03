وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کو گھر پر کورونا ویکسین منگوا کر اہل خانہ کو لگوانا مہنگا پڑ گیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک)مسلم لیگ ق کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی جانب سے اہل خانہ کو گھر میں کورونا ویکسین منگوا کر لگوانے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کو شدید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا تاہم اب اس کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کر لیا گیاہے ۔

نجی اخبار ’ ڈان نیوز‘ کی رپورٹ کے مطابق اسد عمر نے اس معاملے پر موقف جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ معاشرے کے بہت سے افراد اس میں ملوث ہیں، لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے اور انہیں ہیلتھ ورکرز کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ این سی او سی کے اجلاس کے دوران پہلے اس بات کی انکوائری کا فیصلہ کیا گیا کہ کیا وزیر کے اہل خانہ کو اسلام آباد میں ویکسین لگی یا پنجاب میں لگائی گئی۔

ان کا کہنا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی کر کے چیزیں حاصل کرنا لوگوں کی نفسیات میں شامل ہے تاہم دوسری جانب ہمارے سامنے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی مثال ہے کہ جنہوں نے ویکسینیشن کے لیے اپنی باری کا انتظار کیا۔انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو پنجاب میں ویکسین لگائی گئی ہے تو حکومت پنجاب کارروائی کرے گی اور اگر اسلام آباد میں ویکسینیشن کی گئی ہے تو وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اور سیکریٹری صحت عامر اشرف خواجہ ایکشن لیں گے۔

