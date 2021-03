20 سال بعد رہا ہونے والے فلسطینی شہری کو چند گھنٹوں بعد دوبارہ گرفتار کرلیا گیا

غزہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)اسرائیلی فوج نے 20 سال بعد رہا ہونے والے فلسطینی شہری مجدبربر کو رہائی کے چند گھنٹوں بعد ہی دوبارہ گرفتار کرلیا ہے۔

مجدبربر کی رہائی کے وقت اس وقت جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جب وہ اپنے اہل خانہ سے محلے،قید کے وقت ان کی بیٹی 15 دن کی تھی،ان کی رہائی کے موقع پر اہلخانہ کی جانب سے خوب جشن منایا گیا تھا ۔تاہم اسرائیلی فوج کو یہ خوشیاں زیادہ پسند نہیں آئیں اور مجد بربر کو دوبارہ گرفتار کرلیا گیا ہے۔مجد بربر کی رہائی کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جس میں انکو اپنے اہلخانہ سے ملتے ہوئے دیکھا جاسکتا تھا۔

مجد بربر کی اہلیہ نے دلہن کی طرح سج سنورکر شوہر کا استقبال کیا اور اسے دیکھتے ہی دوڑ کر گلے لگ گئی تھیں،دیگر اہلخانہ کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ مجد بربرکو اسرائیلی فوجیوں کے خلاف مزاحمت کے الزام میں 2001 میں 20سال قید کی سزا ہوئی تھی۔

A few hours after releasing him following 20 years in prisons, Israeli forces detained Majd Barbar again during the celebrations of his freedom.

Because that’s how the #occupation works. That’s how they double the pain and drain the hope out of you.

