عمان میں حادثہ، 7 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے

عمان (ویب ڈیسک) عمان میں سنگ مرمر کی کان کے حادثے میں 7 پاکستانی جاں بحق ہوگئے۔ریڈیو پاکستان کے مطابق عبری شہر میں سنگ مرمر کی کان پر مٹی کا تودہ گرنے سے کان دب گئی۔

سماء نیوز کے مطابق کان دبنے سے اندرموجود 7 پاکستانی کان کن جاں بحق اور 4 لاپتہ ہوگئے۔ ایک پاکستانی کان کن زخمی بھی ہوا ہے جس کا علاج جاری ہے۔عمان میں موجود پاکستانی سفارت خانہ اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے اور امدادی کارروائیاں بھی کی جارہی ہیں۔

