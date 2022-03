حکومت نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) حکومت نے کورونا وائرس سے نمٹنے کیلئے قائم کردہ ادارہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ( این سی او سی ) بند کرنے کا اعلان کردیا۔

وزیر اعظم عمران خان نے این سی او سی بند کرنے کا اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا ، اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں این سی او سی کی ٹیم اور قیادت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے وبائی مرض کے خلاف پیشہ وارانہ اور قومی سطح پر مربوط رد عمل دیا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔

Today, as NCOC closes down, I want to congratulate the NCOC team & it's ldership for a professional, nationally-coordinated response to the pandemic. As a result our Covid response was recognised by int agenciies & people in the field as one of the most successful globally.