"فرنیچر بھی مفت میں عمران خان کا نام استعمال کرکے لیا" ریحام خان کی تنقید پر اداکار منیب بٹ نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستانی اداکار منیب بٹ نے عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی پروڈکشن میں بننے والی فلم ’جانان‘ سے متعلق بڑا دعویٰ کردیا۔

گزشتہ دنوں ریحام خان نے شوبز ستاروں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ اداکار جن کی ہم ان آن سکرین ٹیلنٹ کی وجہ سے عزت کرتے ہیں وہ بےشرمی کے ساتھ اس اقتدار کی آواز بنے ہوئے ہیں جو بس اپنے جانے کے راستے پر ہے۔

The way you got “heavy investments” for Janaan !

Apney set ka furniture tak apney IK ka name use karkey logun se free me liya tha so don’t school us and stop being a graceless Ex ! https://t.co/WVKOrO7bqT