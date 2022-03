اگر امریکہ نے 7 مارچ کو دھمکی دی تھی تو آپ نے 21 مارچ کو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کو کیوں بلایا؟حامد میر نے   عمران خان سے سوال پوچھ لیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن حامد میر نےوزیر اعظم عمران خان کے دھمکی آمیز خط موصول ہونے کے دعوے پر سوال اٹھا دیا۔

وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں حامد میر نے کہا " کیا عمران خان ایک سادہ سے سوال کا جواب دیں گے؟ اگر امریکہ نے آپ کو 7 مارچ کو ایک پاکستانی سفیر کے ذریعے دھمکی دی تھی تو پھر آپ نے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کو 21 مارچ کو اسلام آباد میں او آئی سی اجلاس میں کیوں مدعو کیا تھا؟"

خیال رہے کہ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ امریکہ نے دھمکی آمیز خط لکھا لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نہیں بلکہ باہر کے ملک سے دھمکی ملی جس میں کہا گیا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کو معاف کردیں گے ورنہ پاکستان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، عدم اعتماد ابھی آئی نہیں تھی اور اس ملک کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا۔

Will @ImranKhanPTI respond a very simple question? If US threatened you on March 7th through a Pakistani diplomat then why did you invite US Under Secretary of State in OIC conference in Islamabad on March 21st?