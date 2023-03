شائستہ لودھی  رمضان ٹرانسمیشن شو کے دوران گر گئیں، ویڈیو وائرل

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستانی معروف اداکارہ و میزبان شائستہ لودھی رمضان ٹرانسمیشن شو کے دوران گر گئیں۔

تفصیلات کے مطابق معروف میزبان شائستہ لودھی نجی ٹی وی کے رمضان گیم شو میں ایک ٹیم کی قیادت کر رہی تھیں جس دوران وہ ٹیم کی مدد کرتے ہوئے اپنا توازن برقرار نہ رکھنے پر گر گئیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شائستہ لودھی شو میں ٹیم کی مدد کررہی ہیں اور باسکٹ سے بالز اٹھا کر انہیں دے رہی تھیں، جس دوران شو کے حریف اور ٹیم کی قیا دت کرنے والے عدنان صدیقی بات کرتے ہوئے شائستہ لودھی سے ٹکرا گئے اور اداکارہ اپنا توازن کھو بیٹھیں۔

اداکارہ کے گرتے ہی عدنان صدیقی سمیت سب نے اداکارہ کی اٹھنے میں مدد کی۔ ویڈیو جیسے ہی سوشل میدیا پر وائرل ہوئی سوشل میڈیا صارفین شائستہ کے گرنے کی وجہ عدنان صدیقی کو ٹھہرانے لگے ، اورانہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔

Being a team captain on "Jeeto Pakistan" is a job that does not come easy on the feet, and Shaista Lodhi's stumble is all the proof we need ???? #ShaistaLodhi #AdnanSiddiqui #FahadMustafa pic.twitter.com/wFbu4HK2cq