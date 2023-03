جیل میں قید نوجوت سنگھ سدھو بارے بڑی خبر آگئی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) مشرقی پنجاب کی کانگریس کے سرکردہ رہنما نوجوت سنگھ سدھو، جنہیں سپریم کورٹ نے ایک سال کی سزا سنائی تھی، کل پٹیالہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ نوجوت سنگھ سدھو کو یہ سزا 34 سال قبل کے روڈ ریج واقعے میں سنائی گئی تھی، واقعے میں حادثاتی طور پر ایک شخص کی موت ہو گئی تھی۔

سدھو کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا گیا ہے کہ جیل حکام کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق نوجوت سنگھ سدھو کل پٹیالہ جیل سے رہا ہوجائیں گے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے بتایا کہ ان کے وکیل ایچ پی ایس ورما نے بھی اس پیشرفت کی تصدیق کی ہے۔

This is to inform everyone that Sardar Navjot Singh Sidhu will be released from Patiala Jail tomorrow.

(As informed by the concerned authorities).