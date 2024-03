 ”وہ میرا دادا نہیں خاوند ہے“ اس جوڑے نے دوستی سے عاشقی تک کا سفر کیا، ثابت ہوا کہ محبت ہوجائے تو عمر کی تفادت معنی نہیں رکھتی 

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:91

”وہ میرا دادا نہیں میرا خاوند ہے“

وہ یُوں تو اتنا بوڑھا تھا کہ اُس کا دادا ہی لگتا تھا لیکن کروڑ پتی Max Delmege نے جب ایک پُرجوش حسینہ نرس کو جس نے black stocking پہن رکھّے تھے اور اُس کے ایک ساتھی کے جنازے پر تعریفی کلمات پڑھ رہی تھی وہ اُس کو دِل دے بیٹھا۔

پانچ سال بعد 70 سالہ Delmege نے 31 سالہ samantha green کو شادی کا پیغام دیا اور پھر اِن عشّاق کی شادی کی تقریب Toranga Zooمیں بڑی دُھوم دھام سے ہوئی۔

Samartha Green، Manly Warringah Sea Eagles کے کیپٹن مسٹر Max. Whitehead کی تیمار داری اُس کے آخری ایاّم میں کر رہی تھی۔ کیونکہ مسٹر Mr.Delmege جہاز کا مالک تھا۔

جب وہ کھڑی ہوئی اور بولی تو میں خوش ہوا۔ مجھے لگا کہ اُس کی ٹانگیں بڑی خوبصورت ہیں اور وہ ایک attractive پُرکشش لڑکی ہے۔

عمروں میں بڑی تفاورت مانتے ہوئے کہا کہ میں نے Ms Green کے والدین کو یقین دلایا ہے جو اِس جوڑے کے مخالف تھے، کہ وہ اُن کے سب سے چھوٹے چائلڈکی بڑی دیکھ بھال کر ے گا۔وہ یقینا خیال کر تے تھے کہ یہ بزرگوار ہماری اِس خوبصورت لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ لیکن آخر کار مجھے قبول کر لیا گیا۔ اور خوب اچھی طرح اپنالیا گیا اس جوڑے نے دوستی سے شروع کر کے عاشقی تک کا سفر کیا۔

اس میں ہر طرح کی امداد ہمارے دوستو ں اور خاندان کی طرف سے تھی۔ اِس سے ثابت ہوا کہ جب محبت ہوجائے تو عمر کی تفادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مسز گرین کا کہنا ہے کہ میکس ایک عظیم Guy ہے اور اس جیسا میں نے اور نہیں دیکھا۔ گو وہ دونوں مخالف Rugby ٹیموں سے محبت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اُن میں کئی قدریں مشترک ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ وہ دونوں Maroubra میں پلے بڑھے اور اُن کی رہائشوں میں صرف چند گلیوں کا فاصلہ تھا۔

" اب ایک پالتو " Pinat، The Talking Poodle، لے رہے ہیں۔ اِس جوڑے کا ارادہ اپنی ریلیشن شپ کو ایک اونچے مقام پر لے جانے کا ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ ہم خاندانی طرز زندگی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایک دن ہمارے اپنے بھی بچّے ہونگے۔

This, How They Select New Prime Minister, Charles

The Duches of Cornwall نے روائتی خنجر دکھاتے ہوئے مندرجہ بالا اشارہ آسٹریلیا میں لیبر حکومت میں اکھاڑ پچھاڑ کی طرف دیا، جب اُس نے اور چارلس نے Seppelts Field Winery in Barosa Valley Australia کا 10 نومبر 2015ء کو دورہ کیا۔ 10 نومبر 2015ء کو آسٹریلیا کے 12 دن کے دورے پر شاہی جوڑا آسٹریلیا آیا۔ اِس دوران وہ نیوزی لینڈ کے سات مقامات آسٹریلیا کی تین ریاستوں اور ایک Territory میں گئے۔ وہ جب Tanunda Street آئے تو ہزاروں شہریوں نے اُن کو خوش آمدید کہا۔ اِس روایتی اور مفید ویلکم کا سہرا Ngadjuuri Elder Quentin Agius and his grandson Rhashawon کو جاتا ہے جنہوں نے روایتی Peppermint پیش کیا۔

سیب اور ٹماٹر کے چھلکے اور پٹھوں کی جوانی

امریکہ میں واقع Lowa یونیو رسٹی کے سائنس دانوں کی تحقیق کی مطابق سیب اور ہر ے ٹماٹر کھانے سے ہمارے پٹھّے مضبوط ہوجاتے ہیں۔اور لاغری جاتی رہتی ہے سیبوں کے چھلکوں میں یورک ایسڈ اور tomatidine compounds جو ہرے ٹماٹروں کے چھلکوں میں ہوتا ہے وہ ایک ایسے پروٹین کو پیدا ہونے سے روکتا ہے جو پٹھوں کو کمزور کرتا ہے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں اب پھلوں سے بنے پٹھوں کو مضبوط کرنے والے سیپلیمنٹس بننے لگیں گے۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)